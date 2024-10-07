«Флорида» отменила публичную церемонию вручения игрокам чемпионских перстней из-за урагана «Милтон»

«Флорида» отменила публичную церемонию вручения игрокам чемпионских перстней.

В прошлом сезоне «Пантерс» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли , победив «Эдмонтон» в финальной серии (4-3).

Публичное мероприятие было отменено, так как из-за урагана «Милтон» в ряде округов штата Флорида было введено чрезвычайное положение.

Стоимость входных билетов для болельщиков составляла 20 долларов. Сборы планировалось пустить на благотворительные цели.

Клуб пообещал вернуть деньги. Игроки получат свои перстни на закрытой церемонии в понедельник.

«Флорида » надеется, что последствия урагана не помешают проведению первого матча команды в сезоне НХЛ – против «Бостона» на домашней арене в Санрайзе. Перед игрой под ее своды будет поднят чемпионский баннер.

Выставочный матч «Тампы» и «Нэшвилла» окончательно отменен – из-за нового урагана. Сезон НХЛ в Северной Америке начнется 8 октября