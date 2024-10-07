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Каменский о 400 передачах Гусева в КХЛ: «Большое достижение для всей лиги. Дай бог, чтобы он и до 500 очков добрался»

Валерий Каменский оценил достижение Никитой Гусевым отметки 400 передач в КХЛ.

Нападающий «Динамо» стал четвертым хоккеистом, сделавшим 400 передач в матчах КХЛ.

«Это большое достижение для Никиты и для всей лиги. Дай бог, чтобы он и до 500 очков добрался. Хочется его поздравить и пожелать, чтобы и дальше забивал и отдавал передачи.

Видно, как Гусев любит играть в хоккей. Могу только поприветствовать его огромный успех, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Гусев – 4-й хоккеист с 400 передачами в истории КХЛ. Форвард «Динамо» отстает на 60 пасов от Радулова

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВалерий Каменский
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
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