Форвард «Трактора» Шабанов интересен «Торонто», «Айлендерс», «Нэшвиллу» и «Юте»

Несколько клубов НХЛ интересуются Максимом Шабановым.

Заинтересованность в форварде «Трактора » также проявили «Торонто », «Айлендерс », «Нэшвилл » и «Юта».

Ранее появилась информация , что хоккеист интересен «Эдмонтону».

23-летний Максим Шабанов набрал 14 (6+8) очков при полезности «плюс 8» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.