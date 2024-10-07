Форвард «Трактора» Шабанов интересен «Торонто», «Айлендерс», «Нэшвиллу» и «Юте»
Несколько клубов НХЛ интересуются Максимом Шабановым.
Заинтересованность в форварде «Трактора» также проявили «Торонто», «Айлендерс», «Нэшвилл» и «Юта».
Ранее появилась информация, что хоккеист интересен «Эдмонтону».
23-летний Максим Шабанов набрал 14 (6+8) очков при полезности «плюс 8» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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