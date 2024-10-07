Набоков, Дронов, Михайлис – лучшие игроки недели в КХЛ. Заврагин – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Илья Набоков («Металлург»), одержавший три победы в трех матчах. По воротам Набокова было нанесено 99 бросков (33 в среднем за игру), из которых он отразил 96,97%. Коэффициент надежности составил 1,00. В матче с ЦСКА (7:0) Набоков сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Григорий Дронов («Трактор »), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели.

Лучшим нападающим признан Никита Михайлис («Металлург »), набравший 7 (4+3) очков в трех матчах недели. Михайлис не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На счету Михайлиса победные шайбы в матчах с ЦСКА и «Спартаком», а также три блокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим новичком стал вратарь Егор Заврагин («Сочи»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Заврагина было нанесено 79 бросков (39,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,47%. Коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Северсталью» Заврагин сыграл на ноль.