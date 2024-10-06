СКА не рассматривает возвращение Заврагина из «Сочи» («ВсеПроСпорт»)

Егор Заврагин не перейдет в СКА.

Ранее появилось информация, что петербургский клуб хочет вернуть голкипера из аренды в «Сочи ».

Согласно регламенту, игрок может быть возвращен из аренды с 1 ноября текущего сезона в случае, если на тот момент хоккеист принял участие менее чем в 30% состоявшихся матчей основной команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ .

По данным «ВсеПроСпорт», руководство СКА на данный момент не рассматривает возможность возвращение вратаря.

В нынешнем сезоне Егор Заврагин провел 5 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,26 шайбы и отражая 93,8% бросков.