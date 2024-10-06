СКА не рассматривает возвращение Заврагина из «Сочи» («ВсеПроСпорт»)
Егор Заврагин не перейдет в СКА.
Ранее появилось информация, что петербургский клуб хочет вернуть голкипера из аренды в «Сочи».
Согласно регламенту, игрок может быть возвращен из аренды с 1 ноября текущего сезона в случае, если на тот момент хоккеист принял участие менее чем в 30% состоявшихся матчей основной команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
По данным «ВсеПроСпорт», руководство СКА на данный момент не рассматривает возможность возвращение вратаря.
В нынешнем сезоне Егор Заврагин провел 5 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,26 шайбы и отражая 93,8% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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