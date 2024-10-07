Артюхин о Шабанове и Аймурзине: «Могут заиграть в НХЛ. Максиму проще: он старше, опытнее, несколько сезонов провел ярко. Если за океаном есть интерес, пусть пробуют свои силы»

Евгений Артюхин оценил игру Максима Шабанова и Данила Аймурзина.

«Я считаю, что оба хоккеиста могут там заиграть. Наверное, у Шабанова чуть больше шансов за счет того, что он постарше, чуть опытнее. Ему в Национальной хоккейной лиге сходу будет проще. В его действиях есть стабильность, он – талантливый игрок. Он несколько сезонов играет ярко. Все это не случайность.

Думаю, отъезд Аймурзина и Шабанова после этого сезона будет зависеть от них. Может, они не хотят играть в НХЛ. Возможно, им здесь комфортнее выступать, все-таки они не такие габаритные. Но если за океаном есть интерес, то пусть ребята пробуют свои силы», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ и сборной России Евгений Артюхин.