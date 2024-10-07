Артюхин о Шабанове и Аймурзине: «Могут заиграть в НХЛ. Максиму проще: он старше, опытнее, несколько сезонов провел ярко. Если за океаном есть интерес, пусть пробуют свои силы»
Евгений Артюхин оценил игру Максима Шабанова и Данила Аймурзина.
«Я считаю, что оба хоккеиста могут там заиграть. Наверное, у Шабанова чуть больше шансов за счет того, что он постарше, чуть опытнее. Ему в Национальной хоккейной лиге сходу будет проще. В его действиях есть стабильность, он – талантливый игрок. Он несколько сезонов играет ярко. Все это не случайность.
Думаю, отъезд Аймурзина и Шабанова после этого сезона будет зависеть от них. Может, они не хотят играть в НХЛ. Возможно, им здесь комфортнее выступать, все-таки они не такие габаритные. Но если за океаном есть интерес, то пусть ребята пробуют свои силы», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ и сборной России Евгений Артюхин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости