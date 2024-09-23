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  • Агент Шабанова: «К нему есть интерес со стороны НХЛ. Переговоры с «Трактором» не вели – обратимся к Новому году, надо присмотреться к Гру»
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Агент Шабанова: «К нему есть интерес со стороны НХЛ. Переговоры с «Трактором» не вели – обратимся к Новому году, надо присмотреться к Гру»

Агент Максима Шабанова рассказал об интересе к игроку из НХЛ.

23-летний форвард «Трактора» набрал 8 (5+3) очков за 6 матчей в нынешнем сезоне.

– Никита Филатов считает, что Максим Шабанов – готовый игрок для НХЛ. Вы с ним согласны?

– НХЛ – это такая лига, что можно быть к ней готовым, но многое зависит от того, кто будет тренером и в какую команду игрок попадает. Вот Иван Морозов: всем нравится, как он играет в «Спартаке», а за океаном не смог показать свой хоккей. В то же время, Кирилл Марченко смог остаться в НХЛ. Поэтому имеет значение, куда и к кому ты там попадешь.

– К Шабанову есть интерес из-за океана?

– Да, к нему есть интерес со стороны скаутов НХЛ. За ним постоянно смотрят, еще начиная с прошлого сезона.

– После окончания этого сезона у Максима Шабанова заканчивается контракт. Может, уже переговоры с «Трактором» ведутся?

– Пока никаких переговоров не вели. Но надо присмотреться к этому тренеру, Бенуа Гру, насколько Максиму будет интересно под его руководством. Сейчас мы видим, что он показывает результат.

Пока еще рано о каких-то переговорах говорить. Мы всегда отталкиваемся от игрока и от его желания, скажем так. Думаю, что обратимся к этому вопросу ближе к Новому году, – сказал агент Максима Шабанова Александр Черных.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoНХЛ
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Александр Черных
logoИван Морозов
logoКирилл Марченко
logoМаксим Шабанов
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