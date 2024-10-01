Канарейкин о СКА: «Отсутствие Кузнецова – не тот фактор, чтобы проигрывать «Куньлуню» на своем льду. Это в минус команде»

Федор Канарейкин прокомментировал поражение СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее Евгений Кузнецов получил повреждение в матче СКА против «Северстали» (8:5).

«Если судить по результату, то, конечно, это в минус команде. На своем льду проигрывать «Куньлуню».

Что касается отсутствия Кузнецова, то это не тот фактор, чтобы потерпеть поражение на своей площадке.

Будем смотреть, что будет дальше в исполнении СКА , как команда отреагирует на это поражение», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.