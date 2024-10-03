Ротенберг о Кузнецове: «Тренируется в зале, даже когда СКА на выезде, показывает пример трудолюбия – к этому серьезное уважение. Евгений вернется в ближайшее время, прогноз позитивный»

Роман Ротенберг рассказал о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.

Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября.

– Ранее, говоря о восстановлении Кузнецова, вы заявили, что не намерены форсировать сроки. Как проходит восстановление вратаря Павла Мойсевича? Когда он вернется?

– Да, это очень важный вопрос. Евгений Кузнецов – наш лидер, и он удивляет тем, что в зале сейчас, даже сегодня, когда мы на выезде, тренируется выше всех похвал. Он показывает всем игрокам нашей команды пример трудолюбия, как надо работать, чтобы добиться результата.

У нас к этому серьезное уважение, мы очень ценим таких игроков. Уважение очень важно в нашей работе. Мы ждем возвращения Кузнецова в ближайшее время. У нас позитивный, хороший по нему прогноз. Нам повезло.

А что касается Павла Мойсевича, он тоже наш ключевой игрок. Вратарь, который выиграл нам Кубок Харламова, и мы это очень ценим. Мы ждем его в ближайшее время. Нам его очень не хватает.

Он пока еще, к сожалению, не может принимать участие в общекомандных тренировках. Но он занимается, и вы его увидите совсем скоро. Но нужно еще время, чтобы пройти курс реабилитации.

Неприятная травма, такая вратарская. В хоккее это случается, когда голкипер играет на пределе. А вы видели сегодня – на пределе у нас бьются все, – сказал главный тренер СКА после игры с минским «Динамо» (3:0).