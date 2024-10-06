Агент Гусева про 400 передач форварда в КХЛ: «Через какие команды он проходил… Все было не так просто, пока не оказался в СКА – и оттуда уже был трамплин»

Агент Никиты Гусева высказался о достижении хоккеистом 400 передач в КХЛ.

Нападающий «Динамо» стал четвертым хоккеистом , сделавшим 400 передач в матчах КХЛ.

– Очень рад за Никиту. Если вспомнить, как начинался его хоккейный путь, через какие команды он проходил…

Все было не так просто, пока он не оказался в СКА, и оттуда уже был трамплин. Главное, что игра Никиты приносит эстетическое удовольствие.

– Как думаете, сможет ли Гусев стать лучшим по передачам в КХЛ?

– Самое главное, чтобы Никита получал удовольствие от хоккея, помогал команде.

Если бонусом он еще будет бить какие‑то рекорды, буду только рад, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.