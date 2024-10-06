Гусев – 4-й хоккеист с 400 передачами в истории КХЛ. Форвард «Динамо» отстает на 60 пасов от Радулова
Никита Гусев четвертым в истории КХЛ сделал 400 голевых передач.
Нападающий «Динамо» сделал результативный пас в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:0).
Таким образом, Никита Гусев стал четвертым хоккеистом, сделавшим 400 передач в матчах КХЛ.
633 – Вадим Шипачев;
509 – Сергей Мозякин;
460 – Александр Радулов;
400 – Никита Гусев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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