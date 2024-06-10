Дубас об омоложении состава «Питтсбурга»: «Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности. Наши опытные ребята помогут молодежи»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Кайл Дубас Василий Пономарев Вилле Койвунен Хоккей

Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» стремится омолодить состав.

«Пингвинс» в минувшем сезоне располагали составом с наибольшим средним возрастном в НХЛ. Клуб не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд. 

«Что я действительно усвоил за первый год в клубе, так это то, что нам нужно сделать все возможное, чтобы в команде появились качественные молодые игроки. Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности.

Наши опытные ребята – Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон, Раст – помогут молодым игрокам быстрее набрать обороты. 

Обмен Джейка Генцела перед дедлайном стал движением в этом направлении. Мы хотели получить молодых игроков, уже получивших определенный опыт после драфта.

У «Каролины» большой пул проспектов, поэтому мы постарались сделать свою работу и найти нужных ребят. Мы считаем, что приход Василия Пономарева и Вилле Койвунена отвечает нашим интересам», – сказал генеральный менеджер «Пингвинс». 

1 комментарий
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Дубас об омоложении Питтсбурга : " Мы должны сделать подтяжку лица и липосакцию Кросби, пилинг и пилатес Малкину и купить барокамеру Летангу с Карлссоном, например )
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