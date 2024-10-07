Кузнецов о СКА: «Стараемся строить коллектив, создать командную химию. Нужны поражения, победы, тяжелые игры, чтобы закалить сталь»

Евгений Кузнецов рассказал о сплочении коллектива в СКА.

– У «Зенита» сейчас есть идея о том, что у них есть командная химия. У вас в СКА с кем получилось бы создать командную химию?

– У нас в принципе еще только начало всей этой химии. Мы стараемся строить коллектив, чем больше игр пройдет, тем больше будет шансов создать эту химию.

Нужны игры, тяжелые игры, поражения победы. Нужно время, чтобы закалить сталь, так сказать, – сказал нападающий СКА .