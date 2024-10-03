Кожевников о травме Кузнецова: «Не считаю, что это большая потеря для СКА. С такими игроками добротными, не думаю. Последний матч они должны были выигрывать»
Александр Кожевников высказался о травме Евгения Кузнецова.
– Травма у Евгения Кузнецова. Насколько это потеря, учитывая не самый выдающийся старт форварда?
– Я не считаю, что это большая потеря для СКА. С такими игроками добротными, не думаю.
Последнюю игру они проиграли, но должны были выигрывать. Шайбу по ленточке гоняли, а по игре должны были выигрывать.
– Насколько был необходим Евгений Кузнецов на такие деньги, учитывая, что без него много добротных игроков?
– Такой мастер всегда пригодится команде, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Татар-информ»
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