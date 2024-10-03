Кожевников о травме Кузнецова: «Не считаю, что это большая потеря для СКА. С такими игроками добротными, не думаю. Последний матч они должны были выигрывать»

Александр Кожевников высказался о травме Евгения Кузнецова.

– Травма у Евгения Кузнецова. Насколько это потеря, учитывая не самый выдающийся старт форварда?

– Я не считаю, что это большая потеря для СКА . С такими игроками добротными, не думаю.

Последнюю игру они проиграли, но должны были выигрывать. Шайбу по ленточке гоняли, а по игре должны были выигрывать.

– Насколько был необходим Евгений Кузнецов на такие деньги, учитывая, что без него много добротных игроков?

– Такой мастер всегда пригодится команде, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .