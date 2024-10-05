Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен и Валльстедт делят 3-е место
Матвей Мичков назван главным претендентом на «Колдер Трофи».
Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/25.
46,4% авторов считают, что «Колдер Трофи» выиграет форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Вторым стал нападающий Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» (39,3% голосов).
Третье место разделили форвард Логан Станковен из «Далласа» и вратарь Йеспер Валльстедт из «Миннесоты». Они получили по 7,1% голосов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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