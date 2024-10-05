  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен и Валльстедт делят 3-е место
2

Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен и Валльстедт делят 3-е место

Матвей Мичков назван главным претендентом на «Колдер Трофи».

Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/25.

46,4% авторов считают, что «Колдер Трофи» выиграет форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.

Вторым стал нападающий Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» (39,3% голосов).

Третье место разделили форвард Логан Станковен из «Далласа» и вратарь Йеспер Валльстедт из «Миннесоты». Они получили по 7,1% голосов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
рейтинги
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoНХЛ
Йеспер Валльстедт
logoМатвей Мичков
logoЛоган Станковен
logoМакклин Селебрини
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Русские в НХЛ-2024/25: чего ждать от Панарина, Кучерова и Бобровского
32вчера, 07:50
Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи», Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й (NHL.com)
253 октября, 05:59
Мичков сделал передачу в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+4 в 4 играх на предсезонке НХЛ
142 октября, 03:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» играет с «Сибирью», «Авангард» победил «Барыс», ЦСКА против «Трактора», «Спартак» сыграет с «Металлургом», СКА в гостях у «Северстали»
9142 минуты назадLive
Директор «Динамо» о Кудашове: «Большой профессионал. Не соглашусь, что у него скучный хоккей. У нападающих руки развязаны, есть только строгость в обороне»
359 минут назад
Валерий Каменский: «СКА все время в фаворитах, это ведущая команда КХЛ. У них великолепный подбор игроков, они постепенно налаживают взаимодействия»
4сегодня, 12:47
Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии авторов The Athletic, Мэттьюс и Маккиннон делят 2-е место
13сегодня, 12:37
Барзэл о Цыплакове: «Отличный игрок. Я понял, что он будет хорош, буквально за 30 секунд наблюдения за ним»
3сегодня, 11:40
Кожевников про ажиотаж вокруг СКА: «Журналистика построена на скандалах. Одну кружку пива обсуждают годами. Хотите сделать из хоккея КВН, который столько предателей России вырастил?»
13сегодня, 11:19
НХЛ. «Нью-Джерси» и «Баффало» проведут 2-й матч в Праге
10сегодня, 11:01
Директор «Металлурга»: «Речи об отставке Разина из-за первых результатов в сезоне не шло. Если бы у нас были сомнения, мы бы не переподписывали с ним контракт»
1сегодня, 10:59
Плющев об успехах СКА: «Ротенберг не один в штабе, там целая команда специалистов. Это продукт не одного человека, а коллектива»
13сегодня, 10:29
«Коламбус» поместил Воронкова в список травмированных
3сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Авангарда» Хомченко сделал шатаут, отразив 20 бросков в матче с «Барысом»
8 минут назад
Руа о Цыплакове: «Мне нравится, что он хочет учиться. Он делает все возможное. У него очень хороший настрой»
44 минуты назад
Орехов о том, по силам ли «Металлургу» защитить чемпионский титул: «Мы к этому идем. У нас есть все для этого, мы сохранили состав. Главное – придерживаться системы»
сегодня, 12:15
Альберт Яруллин: «Гарипов внес огромный вклад в развитие «Ак Барса», поколение вратарей росло на нем»
сегодня, 11:59
Плющев об НХЛ: «Предсезонные матчи было не очень интересно смотреть, это больше похоже на шоу обычно. А сам сезон посмотрю, думаю. Буду следить»
сегодня, 11:49
Быков о Бирюкове: «Он не чуждый «Металлургу» человек, знает клуб. Евгений достаточно компетентен, чтобы делать правильные шаги на посту спортдиректора»
сегодня, 10:54
Крикунов о том, что делать Воробьеву после 0:7: «Ничего особо не надо. Поражение 2:3 гораздо тяжелее, а тут все и так понятно. Игра не пошла. Надо просто ошибки разобрать»
сегодня, 10:45
Директор «Адмирала» о Сошникове: «В сети много пишут про его характер, но жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично не познакомишься. На сплетни не обращаем внимание»
1сегодня, 09:59
Уилсон о слухах про обмен из «Металлурга»: «Ничего об этом не слышал. Выполняю свою работу, играю в хоккей и стараюсь контролировать то, что в моих силах»
сегодня, 09:51
Плющев об игре Шипачева: «Квартальнов ставит команды на рельсы – и они едут. Вадим – не рельсовый хоккеист. Тренеру нужна гибкость, чтобы использовать все его лучшие качества»
1сегодня, 09:28