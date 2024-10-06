Торторелла о Мичкове: «Я не собираюсь превращать Матвея в чекера. Мне нравится его энтузиазм, такой настрой передается всей команде»
Джон Торторелла заявил, что не собирается превращать Матвея Мичкова в чекера.
Главный тренер «Филадельфии» не планирует загружать 19-летнего нападающего схемами и оборонительными обязанностями.
В 4 играх на предсезонке россиянин набрал 7 (3+4) очков.
«Мы хотим, чтобы он использовал свое чутье. Я не собираюсь превращать его в чекера. Мы хотим заложить определенную основу, это займет время. Но мы не собираемся как-то связывать его.
Когда он забил в пустые ворота в выставочном матче, то праздновал так, как будто это была седьмая игра в плей-офф. Мне нравится его энтузиазм. Я думаю, что такой настрой передается всей команде», – сказал Торторелла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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