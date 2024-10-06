Торторелла о Мичкове: «Я не собираюсь превращать Матвея в чекера. Мне нравится его энтузиазм, такой настрой передается всей команде»

Джон Торторелла заявил, что не собирается превращать Матвея Мичкова в чекера.

Главный тренер «Филадельфии» не планирует загружать 19-летнего нападающего схемами и оборонительными обязанностями.

В 4 играх на предсезонке россиянин набрал 7 (3+4) очков.

«Мы хотим, чтобы он использовал свое чутье. Я не собираюсь превращать его в чекера. Мы хотим заложить определенную основу, это займет время. Но мы не собираемся как-то связывать его.

Когда он забил в пустые ворота в выставочном матче, то праздновал так, как будто это была седьмая игра в плей-офф. Мне нравится его энтузиазм. Я думаю, что такой настрой передается всей команде», – сказал Торторелла .