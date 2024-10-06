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Даути перенес операцию на голеностопе. 34-летний защитник «Кингс» выбыл на несколько месяцев

Дрю Даути перенес операцию на голеностопе.

34-летний защитник «Лос-Анджелеса» сломал одну из костей голеностопа в предсезонном матче с «Вегасом».

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно, но хоккеист пропустит несколько месяцев.

В прошлом сезоне Даути провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 50 (15+35) очков при полезности «плюс 15» и среднем времени на льду 25:47. Он также отметился 2 голами и ассистом в 5 матчах плей-офф.

Даути – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба. Он выступает за «Кингс» с 2008 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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