Даути выбыл на несколько месяцев. Защитник «Кингс» сломал ногу в предсезонном матче с «Вегасом»
Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути выбыл на несколько месяцев.
34-летний защитник получил перелом кости голеностопа в предсезонном матче с «Вегасом» после столкновения у борта с форвардом «Голден Найтс» Тэннером Пирсоном.
Точный срок восстановления канадца на данный момент не называется. Главный тренер «Кингс» Джим Хиллер уверен, что он вернется в строй по ходу предстоящего сезона.
В прошлом сезоне защитник провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (15+35) очков при полезности «+15» и среднем времени на льду 25:47. Он также отметился 2 голами и ассистом в 5 матчах плей-офф.
Даути – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба. Он выступает за команду с 2008 года – 1177 игр в регулярках и 669 (156+513) очков при полезности «+60». В плей-офф – 95 игр и 57 (18+39) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости