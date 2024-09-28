Даути выбыл на несколько месяцев. Защитник «Кингс» сломал ногу в предсезонном матче с «Вегасом»

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути выбыл на несколько месяцев.

34-летний защитник получил перелом кости голеностопа в предсезонном матче с «Вегасом» после столкновения у борта с форвардом «Голден Найтс» Тэннером Пирсоном.

Точный срок восстановления канадца на данный момент не называется. Главный тренер «Кингс» Джим Хиллер уверен, что он вернется в строй по ходу предстоящего сезона.

В прошлом сезоне защитник провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (15+35) очков при полезности «+15» и среднем времени на льду 25:47. Он также отметился 2 голами и ассистом в 5 матчах плей-офф.

Даути – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба. Он выступает за команду с 2008 года – 1177 игр в регулярках и 669 (156+513) очков при полезности «+60». В плей-офф – 95 игр и 57 (18+39) баллов.