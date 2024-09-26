У Даути перелом левой лодыжки. Защитник «Лос-Анджелеса» травмировался в предсезонном матче с «Вегасом»

Дрю Даути получил травму после столкновения с Тэннером Пирсоном.

34-летний защитник был вынужден досрочно завершить предсезонный матч с «Вегасом» в первом периоде после столкновения у борта с форвардом «Вегаса » Тэннером Пирсоном .

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Даути получил перелом левой лодыжки в результате инцидента. По словам Серавалли, защитнику предстоит пройти дополнительное обследование, и есть надежда, что игрок не получил никаких дополнительных структурных повреждений.

Точные сроки восстановления Даути пока не называются, игроку понадобится дополнительное обследование.

В прошлом сезоне защитник провел 82 матча в регулярке НХЛ и набрал 50 (15+35) очков. Даути также отметился 2 голами и ассистом в 5 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.