Форвард «Лады» Алтыбармакян сломал руку и пропустит ближайшие матчи клуба

Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян сломал руку.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (2:3 Б). 26-летний игрок пропустил следующую игру команды против «Адмирала» (1:0).

На его счету 11 матчей в этом сезоне и 4 (2+2) набранных очка при среднем игровом времени 17:14.

– Что с Алтыбармакяном?

– Он получил травму в прошлой игре, в первом периоде. Доиграл на уколах, а потом выяснилось, что у него перелом.

Надо время для того, чтобы кости срослись, – заявил главный тренер «Лады » Олег Браташ .