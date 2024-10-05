Браташ об 1:0 с «Адмиралом»: «Победа ничем плохим не пахнет, радует, что «Лада» в буллитах перетянула канат. Вратари сыграли феноменально»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги игры с «Адмиралом».

Тольяттинский клуб одержал победу (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Как всегда рад очкам, которые смогли набрать. Победа ничем плохим не пахнет, потому что игра была обоюдоострой и интересной. В атаке играли содержательно обе команды.

Было много опасных моментов. Вратари сыграли феноменально, они переиграли атаку соперников. То, что перетянули канат в буллитах, радует», – сказал главный тренер «Лады».