Браташ об 1:0 с «Адмиралом»: «Победа ничем плохим не пахнет, радует, что «Лада» в буллитах перетянула канат. Вратари сыграли феноменально»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги игры с «Адмиралом».
Тольяттинский клуб одержал победу (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Как всегда рад очкам, которые смогли набрать. Победа ничем плохим не пахнет, потому что игра была обоюдоострой и интересной. В атаке играли содержательно обе команды.
Было много опасных моментов. Вратари сыграли феноменально, они переиграли атаку соперников. То, что перетянули канат в буллитах, радует», – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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