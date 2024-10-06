Давыдов о «Динамо»: «Игра команды вселяет оптимизм, но она разбивается о наши вратарские проблемы. В Миску надо верить, но пока получаем «гнилушки» едва ли не в каждом матче»
Команда Алексея Кудашова занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 11 очками в 12 играх.
– Если говорить о родном «Динамо», то кризиса нет. Прежде всего говорю об игре команды – она вселяет оптимизм. Есть игровой рисунок, есть голевые моменты.
Да, пока нет стабильного результата. Но все последние годы он осенью у нас был, а весной, наоборот, шли по нисходящей. Давайте считать, что в этом сезоне будет все наоборот.
– Почему нет результата?
– В хоккее есть две ключевые позиции – тренерская и вратарская. Мне понятно, какую игру пытается ставить Алексей Кудашов. Но каждый раз она разбивается о наши вратарские проблемы.
Подозреваю, что Миску мы брали не просто так, и он еще выберется на свой уровень. Надо в это верить! Но пока получаем «гнилушки» едва ли не в каждом матче, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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