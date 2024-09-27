Козырев о 5:8 со СКА: «Позволили им слишком многое, поэтому проиграли. Рисунок у нас был, моменты создавали. Но с реализацией большая разница между между СКА и «Северсталью»
– Мы сегодня начали неплохо, проводили неплохие комбинации, забили голы. Но потом позволили сопернику слишком многое, поэтому проиграли.
Хотя рисунок у нас был, и моменты мы создавали. Но с реализацией большая разница между СКА и «Северсталью».
– Какой момент в матче стал ключевым?
– Когда мы пропустили третью шайбу.
– А что подкосило команду?
– Этот гол, который стал решающим. В дальнейшем мы создавали моменты, не забивали, а соперник проводил контратаку и забрасывал шайбу.
– Вы довольны Джозефом Душаком? Или к нему есть вопросы?
– Вообще вопросы есть ко всем хоккеистам. Мы пытаемся улучшить свою игру. Не забывайте, что он недавно приехал и еще не адаптировался под нашу модель.
– Два подряд поражения у «Северстали» – это спад?
– Это не то, что мы ждем. Но мы играли с «Локомотивом» и СКА, это очень сильные клубы. Как и следующий матч против минского «Динамо». Они сильны тоже.
– За восемь минут было заброшено семь шайб. Это рекорд КХЛ. Почему на этом отрезке был такой всплеск?
– Мы позволили слишком многое сопернику. Потеря концентрации у нас, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
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