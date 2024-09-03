Козырев про критику от Ротенберга из-за пропуска пресс-конференций: «Не реагирую, «Северсталь» действует по регламенту. На интерес СМИ влияет то, как мы побеждаем»

Андрей Козырев ответил Роману Ротенбергу на критику пропуска пресс-конференций.

Ранее главный тренер СКА раскритиковал коллегу за решение не приходить на общение со СМИ во время предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

– Роман Ротенберг подверг критике ваше отношение к пресс‑конференциям. Как вы на это реагируете?

– Никак не реагирую. То, что касается регламента, «Северсталь » ничего не нарушает. Мы точно действуем по регламенту.

Что касается интереса СМИ, то на него влияет наша игра – тот хоккей, который мы показываем для наших болельщиков, как мы побеждаем, вот это влияет, – заявил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев .

Ротенберг о пропуске пресс-конференции: «Руководство вызывало на ковер. Козырев вообще на них не ходит – это не красит наш хоккей. Что он выиграл? СКА один раз обыграл, наверное»