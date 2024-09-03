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Козырев про критику от Ротенберга из-за пропуска пресс-конференций: «Не реагирую, «Северсталь» действует по регламенту. На интерес СМИ влияет то, как мы побеждаем»

Андрей Козырев ответил Роману Ротенбергу на критику пропуска пресс-конференций.

Ранее главный тренер СКА раскритиковал коллегу за решение не приходить на общение со СМИ во время предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

– Роман Ротенберг подверг критике ваше отношение к пресс‑конференциям. Как вы на это реагируете?

– Никак не реагирую. То, что касается регламента, «Северсталь» ничего не нарушает. Мы точно действуем по регламенту.

Что касается интереса СМИ, то на него влияет наша игра – тот хоккей, который мы показываем для наших болельщиков, как мы побеждаем, вот это влияет, – заявил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Ротенберг о пропуске пресс-конференции: «Руководство вызывало на ковер. Козырев вообще на них не ходит – это не красит наш хоккей. Что он выиграл? СКА один раз обыграл, наверное»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСеверсталь
logoСКА
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
Турнир имени Пучкова
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
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