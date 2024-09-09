Лучшее в КХЛ за неделю: Ротенберг уже оправдывается, «Авангард» хорош и без Буше, сюрприз от дочери во время матча

Подводим итоги.

Мы запускаем новую еженедельную рубрику для тех, кто точно не хочет пропустить главные сюжеты КХЛ . Кто творил сенсации? Какие команды доминируют или поймали неожиданный кризис – все это теперь в нашем рейтинге важных событий. Видео с заметными эпизодами прилагаются.

Лучшие клубы: «Локомотив», «Автомобилист» и (внезапно) «Авангард»

Вы наверняка видели наш рейтинг силы команд, который вышел перед началом регулярки. «Локомотив» не просто так оказался там на первом месте. Финалист предыдущего сезона идеально подготовился к новому. Команда Никитина сразу выиграла у «Металлурга» (3:2), а затем в доминирующем стиле обыграла «Ладу» (3:0). У вратаря Даниила Исаева уже есть сухой матч – лига признала его лучшим голкипером недели.

«Автомобилист» и «Авангард» – другие команды с двумя победами в основное время в двух матчах. Клуб из Екатеринбурга выстоял в матче с «Трактором» (3:2), где все время оборонялся (16:48 по броскам в створ). Зато после этого случилась уверенная победа над «Сибирью» (4:0). Это бывший капитан «Автомобилиста» Сергей Широков неудачно заехал в гости с новым клубом.

Омск стартовал тяжелым сибирским дерби (2:1) и победой над крепким «Нефтехимиком» (4:2). И это смотрится мощно, учитывая все возможные прогнозы на сентябрьские матчи «Авангарда». Напоминаем: клуб вынужденно обходится без Владимира Ткачева и Рида Буше – оба не играют из-за травм. Ткачев точно пропустит половину сезона, пока он использует костыли . Возвращение Буше ожидается скоро.

Худшие клубы: «Ладе» помешали топ-соперники, «Сибирь» привыкает к новой жизни

«Сибирь», «Лада» и «Амур» не просто проиграли по два матча. На троих эти команды забросили в них всего две (!) шайбы. Можно делать скидку на силу соперников, хотя тот же Хабаровск плохо сыграл с минским «Динамо» (0:3) и «Витязем» (0:2).

«Лада» вроде бы не проиграла разгромно и «Локомотиву» (0:3), и СКА (1:3). «Сибирь» поборолась по статистике с «Авангардом» (1:2) и «Автомобилистом» (0:4, но 36:26 по броскам). В Новосибирске много нового: руководство, тренер, возрастные игроки. А по результату ничего не выходит.

Все эти провалившиеся клубы представляют Восток, на Западе с нулем очков никого нет.

Топ-5 звезд: новички «Ак Барса» и «Куньлуня», Арсений Грицюк

Это авторская подборка – ваше мнение вполне может отличаться.

1. Ник Эберт, «Автомобилист». 30-летний защитник забил в каждом из двух матчей регулярки-2024/25, а в игре с «Сибирью» сделал 1+1. Интересно, что за весь предыдущий сезон у Эберта было всего 11 очков. Сейчас явно начал веселее.

2. Наиль Якупов, «Куньлунь». Китайско-подмосковная команда провела уже три матча (многие – по два). Якупов во всех отметился голами и сделал ассист. Летом Наиль долго грустил о сорвавшемся переходе в «Ак Барс». Кажется, зря.

3. Максим Соркин, ЦСКА. В матче с «Адмиралом» (6:2) нападающий оформил первый хет-трик в карьере. После матча он рассказывал Спортсу’’: «Первая шайба там в ногу попала, и две в пустые, поэтому мне просто повезло, скажем так. За счет партнеров».

4. Арсений Грицюк, СКА. Не зря он сократил зарплату в пять раз и остался в команде летом. Грицюк набрал 3 (1+2) очка против «Металлурга» (4:5, ОТ), затем забил «Ладе» (3:1). Пока Арсений играет в среднем по 13-14 минут и номинально выходит в ведущей тройке.

5. Ник Петан, «Ак Барс». Петан – новый центр первого звена Казани. На предсезонке он делал красивые передачи на Дмитрия Яшкина. Сейчас творит это уже в официальных матчах. «Ак Барс» стартовал с поражения от «Салавата» (3:5) и победы над «Торпедо» (3:2, Б). У Петана – 1+3.

Странности: удаления «Северстали» и замена вратаря у «Динамо»

«Северсталь» заработала три штрафа за нарушение численного состава в матче с «Торпедо» (3:0), еще один – против «Динамо» (1:3). Символично, что отбывать командное наказание всегда ездил нападающий Михаил Ильин. В Нижнем Новгороде над ним смеялись даже сотрудники арены.

После игры с «Торпедо» главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснял причину этих удалений: «Невнимательность всех. Всех вместе: тренерского штаба, мои ошибки и невнимательность самих игроков». Вроде бы сам сделал на этом акцент, а потом все повторилось уже в Москве.

У самого «Динамо» тоже не все получалось. Команда проигрывала «Куньлуню», поэтому на последних минутах устроила финальный навал и сняла вратаря. Вот только шестой полевой игрок у «Динамо» не появился, а в пустые ворота пропустили (1:3). Тренер «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал: «Домашняя заготовка».

Гол: Джош Ливо («Салават») замкнул идеальный прострел в матче с «Трактором»

Впечатления автора шайбы: «Мы с Хмелевски переглядывались во время атаки. Саша – классный игрок, крутая подкидка получилась!»

Зацените все детали комбинации: Тодд откинул шайбу в угол площадки, Хмелевски успел к ней первым и даже посмотрел в сторону партнера, Ливо открылся в нужный момент.

А что помимо хоккея: Андрей Мартемьянов станет дедушкой, Тамбиеву прилетело шайбой в лицо

В игровом плане у «Амура» пока все плохо, но главный тренер Андрей Мартемьянов получает неожиданные поводы для радости. Во время матча с «Витязем» (0:2) диктор вдруг поздравил Мартемьянова в микрофон, а на кубе показали его беременную дочь. Символично, что это произошло на выездном матче.

Потом тренер рассказал: «Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут. Не знал, что так должно быть, когда объявили».

Главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву было совсем не до радости. В игре с тем же «Витязем» (3:2, удивительное пересечение) шайба прилетела ему в голову. Тамбиев вернулся на скамейку после перерыва, а потом признал – отвлекся не в самый подходящий момент: «Спасибо врачам нашим. Оперативно зашили, все нормально».

Ротенберг недели: собираем коллекцию оправданий – первое уже есть

В первом матче сезона-2024/25 СКА проиграл «Металлургу» (4:5, ОТ). Главный тренер СКА Роман Ротенберг в той игре попробовал разное: поставил Ивана Демидова к Евгению Кузнецову, сменил вратаря после двух шайб, посадил в запас четвертую тройку с зарплатой 152 млн рублей. И все равно случилось поражение, которому Ротенберг как всегда нашел удивительное объяснение.

Вот его слова на послематчевой пресс-конференции: «Это был первый бой для нашей новорожденной команды. Соперник уже сыграл один матч. Понятно, что нам не хватало игрового тонуса в каких-то деталях. У нас были стопроцентные моменты в первом периоде. Надо было их реализовывать и пошла бы совсем другая игра».

Через пару суток СКА победил «Ладу» (3:1). Второй бой новорожденной команды получился куда успешнее.

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Фото: ХК СКА ; ХК «Авангарл»