Лучшее в КХЛ за неделю: Ротенберг уже оправдывается, «Авангард» хорош и без Буше, сюрприз от дочери во время матча
Подводим итоги.
Мы запускаем новую еженедельную рубрику для тех, кто точно не хочет пропустить главные сюжеты КХЛ. Кто творил сенсации? Какие команды доминируют или поймали неожиданный кризис – все это теперь в нашем рейтинге важных событий. Видео с заметными эпизодами прилагаются.
Лучшие клубы: «Локомотив», «Автомобилист» и (внезапно) «Авангард»
Вы наверняка видели наш рейтинг силы команд, который вышел перед началом регулярки. «Локомотив» не просто так оказался там на первом месте. Финалист предыдущего сезона идеально подготовился к новому. Команда Никитина сразу выиграла у «Металлурга» (3:2), а затем в доминирующем стиле обыграла «Ладу» (3:0). У вратаря Даниила Исаева уже есть сухой матч – лига признала его лучшим голкипером недели.
«Автомобилист» и «Авангард» – другие команды с двумя победами в основное время в двух матчах. Клуб из Екатеринбурга выстоял в матче с «Трактором» (3:2), где все время оборонялся (16:48 по броскам в створ). Зато после этого случилась уверенная победа над «Сибирью» (4:0). Это бывший капитан «Автомобилиста» Сергей Широков неудачно заехал в гости с новым клубом.
Омск стартовал тяжелым сибирским дерби (2:1) и победой над крепким «Нефтехимиком» (4:2). И это смотрится мощно, учитывая все возможные прогнозы на сентябрьские матчи «Авангарда». Напоминаем: клуб вынужденно обходится без Владимира Ткачева и Рида Буше – оба не играют из-за травм. Ткачев точно пропустит половину сезона, пока он использует костыли. Возвращение Буше ожидается скоро.
Худшие клубы: «Ладе» помешали топ-соперники, «Сибирь» привыкает к новой жизни
«Сибирь», «Лада» и «Амур» не просто проиграли по два матча. На троих эти команды забросили в них всего две (!) шайбы. Можно делать скидку на силу соперников, хотя тот же Хабаровск плохо сыграл с минским «Динамо» (0:3) и «Витязем» (0:2).
«Лада» вроде бы не проиграла разгромно и «Локомотиву» (0:3), и СКА (1:3). «Сибирь» поборолась по статистике с «Авангардом» (1:2) и «Автомобилистом» (0:4, но 36:26 по броскам). В Новосибирске много нового: руководство, тренер, возрастные игроки. А по результату ничего не выходит.
Все эти провалившиеся клубы представляют Восток, на Западе с нулем очков никого нет.
Топ-5 звезд: новички «Ак Барса» и «Куньлуня», Арсений Грицюк
Это авторская подборка – ваше мнение вполне может отличаться.
1. Ник Эберт, «Автомобилист». 30-летний защитник забил в каждом из двух матчей регулярки-2024/25, а в игре с «Сибирью» сделал 1+1. Интересно, что за весь предыдущий сезон у Эберта было всего 11 очков. Сейчас явно начал веселее.
2. Наиль Якупов, «Куньлунь». Китайско-подмосковная команда провела уже три матча (многие – по два). Якупов во всех отметился голами и сделал ассист. Летом Наиль долго грустил о сорвавшемся переходе в «Ак Барс». Кажется, зря.
3. Максим Соркин, ЦСКА. В матче с «Адмиралом» (6:2) нападающий оформил первый хет-трик в карьере. После матча он рассказывал Спортсу’’: «Первая шайба там в ногу попала, и две в пустые, поэтому мне просто повезло, скажем так. За счет партнеров».
4. Арсений Грицюк, СКА. Не зря он сократил зарплату в пять раз и остался в команде летом. Грицюк набрал 3 (1+2) очка против «Металлурга» (4:5, ОТ), затем забил «Ладе» (3:1). Пока Арсений играет в среднем по 13-14 минут и номинально выходит в ведущей тройке.
5. Ник Петан, «Ак Барс». Петан – новый центр первого звена Казани. На предсезонке он делал красивые передачи на Дмитрия Яшкина. Сейчас творит это уже в официальных матчах. «Ак Барс» стартовал с поражения от «Салавата» (3:5) и победы над «Торпедо» (3:2, Б). У Петана – 1+3.
Странности: удаления «Северстали» и замена вратаря у «Динамо»
«Северсталь» заработала три штрафа за нарушение численного состава в матче с «Торпедо» (3:0), еще один – против «Динамо» (1:3). Символично, что отбывать командное наказание всегда ездил нападающий Михаил Ильин. В Нижнем Новгороде над ним смеялись даже сотрудники арены.
После игры с «Торпедо» главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснял причину этих удалений: «Невнимательность всех. Всех вместе: тренерского штаба, мои ошибки и невнимательность самих игроков». Вроде бы сам сделал на этом акцент, а потом все повторилось уже в Москве.
У самого «Динамо» тоже не все получалось. Команда проигрывала «Куньлуню», поэтому на последних минутах устроила финальный навал и сняла вратаря. Вот только шестой полевой игрок у «Динамо» не появился, а в пустые ворота пропустили (1:3). Тренер «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал: «Домашняя заготовка».
Гол: Джош Ливо («Салават») замкнул идеальный прострел в матче с «Трактором»
Впечатления автора шайбы: «Мы с Хмелевски переглядывались во время атаки. Саша – классный игрок, крутая подкидка получилась!»
Зацените все детали комбинации: Тодд откинул шайбу в угол площадки, Хмелевски успел к ней первым и даже посмотрел в сторону партнера, Ливо открылся в нужный момент.
А что помимо хоккея: Андрей Мартемьянов станет дедушкой, Тамбиеву прилетело шайбой в лицо
В игровом плане у «Амура» пока все плохо, но главный тренер Андрей Мартемьянов получает неожиданные поводы для радости. Во время матча с «Витязем» (0:2) диктор вдруг поздравил Мартемьянова в микрофон, а на кубе показали его беременную дочь. Символично, что это произошло на выездном матче.
Потом тренер рассказал: «Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут. Не знал, что так должно быть, когда объявили».
Главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву было совсем не до радости. В игре с тем же «Витязем» (3:2, удивительное пересечение) шайба прилетела ему в голову. Тамбиев вернулся на скамейку после перерыва, а потом признал – отвлекся не в самый подходящий момент: «Спасибо врачам нашим. Оперативно зашили, все нормально».
Ротенберг недели: собираем коллекцию оправданий – первое уже есть
В первом матче сезона-2024/25 СКА проиграл «Металлургу» (4:5, ОТ). Главный тренер СКА Роман Ротенберг в той игре попробовал разное: поставил Ивана Демидова к Евгению Кузнецову, сменил вратаря после двух шайб, посадил в запас четвертую тройку с зарплатой 152 млн рублей. И все равно случилось поражение, которому Ротенберг как всегда нашел удивительное объяснение.
Вот его слова на послематчевой пресс-конференции: «Это был первый бой для нашей новорожденной команды. Соперник уже сыграл один матч. Понятно, что нам не хватало игрового тонуса в каких-то деталях. У нас были стопроцентные моменты в первом периоде. Надо было их реализовывать и пошла бы совсем другая игра».
Через пару суток СКА победил «Ладу» (3:1). Второй бой новорожденной команды получился куда успешнее.
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Фото: ХК СКА; ХК «Авангарл»
Как же сладко это звучит
Здоровья маме.