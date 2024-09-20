Тамбиев о 4:1 с «Динамо»: «Сложный матч, много жесткой борьбы и стыков на грани фола. Ребята – молодцы, прислушались, сделали в 3-м периоде то, о чем я попросил»
– Сложный матч, очень много жесткой борьбы и стыков на грани фола. Много удалений. Немного скомканный второй период.
Ребята – молодцы, что прислушались в раздевалке. Сделали в третьем периоде то, о чем я их попросил. Вернулись в игру «пять на пять», действовали правильно и забили два очень важных гола, которые предрешили исход матча.
– Известно ли, когда вернется Вячеслав Основин?
– Не раньше октября, я думаю.
– Должно ли вам помочь, что не так давно вы играли с ЦСКА в Москве (2:6)? И вот теперь встретитесь дома.
– Мы в тренерской уже начали обсуждать этот матч, какой должна быть подготовка. Мы держим в голове эту игру, для нас это серьезный тест.
Очередной сильный, качественный соперник. Главное сейчас – правильно восстановиться и подготовиться к матчу.
Ведущая тройка ЦСКА? Там все звенья хорошие. Очень ровный состав. Но мы отталкиваемся от своей игры, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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