Леонид Тамбиев высказался после матча против «Динамо» (4:1).

– Сложный матч, очень много жесткой борьбы и стыков на грани фола. Много удалений. Немного скомканный второй период.

Ребята – молодцы, что прислушались в раздевалке. Сделали в третьем периоде то, о чем я их попросил. Вернулись в игру «пять на пять», действовали правильно и забили два очень важных гола, которые предрешили исход матча.

– Известно ли, когда вернется Вячеслав Основин?

– Не раньше октября, я думаю.

– Должно ли вам помочь, что не так давно вы играли с ЦСКА в Москве (2:6)? И вот теперь встретитесь дома.

– Мы в тренерской уже начали обсуждать этот матч, какой должна быть подготовка. Мы держим в голове эту игру, для нас это серьезный тест.

Очередной сильный, качественный соперник. Главное сейчас – правильно восстановиться и подготовиться к матчу.

Ведущая тройка ЦСКА? Там все звенья хорошие. Очень ровный состав. Но мы отталкиваемся от своей игры, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .