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Директор «Динамо» о Кудашове: «Большой профессионал. Не соглашусь, что у него скучный хоккей. У нападающих руки развязаны, есть только строгость в обороне»

Алексей Сопин высказался о работе главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.

– После плей-офф было много критики в адрес главного тренера Алексея Кудашова. Вы считаете, что это тренер, который способен решать большие задачи?

– Я считаю, что его уровень очень высокий. Четвертый год вижу, как он и его штаб работают. Алексей Николаевич – большой профессионал, и важный момент, что для него «Динамо» не пустой звук и не посторонний клуб. Он здесь играл и выигрывал чемпионаты, это его родной дом.

Ключевой момент, что команда строится под тренера уже продолжительное время. Каждый год видим какие-то недочеты и стараемся их устранить. И все уже подходит к моменту, когда команда заточена под тренера, под стиль игры, под его требования. И я думаю, что результат должен прийти.

Если будет новый тренер, то еще нужно два-три года на перестройку. Здесь у Кудашова уже все налажено, только надо где-то подкрутить, подвертеть винтики, и он порадует динамовских болельщиков.

– Многие считают хоккей Кудашова закрытым…

– Хоккей Кудашова – это дисциплина и четкая тактика игры в обороне. Для результата необходимо, чтобы не было хаоса и анархии при игре в своей зоне. Кубки с плохой обороной не выигрывают.

Но я не соглашусь с тем, что у него скучный хоккей. В атаке разрешено делать, что хочешь, – можно обыграть троих, пятерых, никто не будет против. У нападающих руки развязаны, есть только строгость в обороне.

Я не думаю, что Кудашов приверженец закрытого стиля. Это симбиоз атаки и обороны– сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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