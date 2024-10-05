Директор «Динамо» о Комтуа: «Ему нужно поменяться в ментальном плане. Если сделает правильные выводы, станет топовым игроком КХЛ. При желании он еще сможет вернуться в НХЛ»

Алексей Сопин поделился мнением о форварде «Динамо» Максиме Комтуа.

Нападающий забил 2 гола в 9 играх сезона.

– Максиму Комтуа нужно время?

– Да, мы изначально это понимали и обсуждали с тренерским штабом. Алексей Николаевич Кудашов это и журналистам говорил.

Макс вообще из Северной Америки выезжал лишь на чемпионаты мира, жил только в Канаде и в США. Поэтому, конечно, тяжело перестроиться на другой мир.

В бытовом плане ребятам нравится жизнь в Москве , уровень организации в «Динамо». У них хорошие квартиры в хорошем районе, здесь парк и все остальное в пешей доступности, поэтому они довольны и счастливы.

Что еще касается Макса, у него есть необязательные удаления, но мы понимаем, что в Северной Америке за это вряд ли бы давали две минуты. У нас правила немножко другие, и к этому надо тоже привыкать.

– Вы ждете от него игры одного из лидеров команды?

– Мы ждем, и тренеры с ним работают персонально. Что касается хоккейной составляющей – уровень мастерства, техника, катание, габариты, сила, скорость – у него это все на высоком уровне. Я считаю, что это уровень НХЛ .

Только ему нужно поменяться в ментальном плане. Надо изменить требования к себе и своей игре. И если он сделает правильные выводы, то он станет топовым игроком КХЛ . При своем желании он потом еще сможет вернуться в НХЛ, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.