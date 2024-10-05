Людучин выступил на разогреве у исполнителя шансона Геры Грача. Он спел песню «Помолимся за родителей»
Роман Людучин выступил на разогреве у исполнителя шансона Геры Грача.
Экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ исполнил песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей».
Нападающий ранее играл за «Спартак», «Локомотив», «Нефтехимик», «Торпедо», «Сочи» и «Югру».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
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