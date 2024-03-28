Роман Людучин: «У «Локомотива» более стабильный хоккей, чем у «Авангарда». Но если Омск сыграет как в прошлом матче, есть шансы сравнять счет в серии»

Роман Людучин высказался о шестой игре в серии «Локомотива» против «Авангарда».

На данный момент ярославский клуб ведет в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3-2. Шестой матч серии начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Локомотив» – тренерская команда, выстроил систему. Ярославцы напоминают мне , который Никитин тренировал долгие годы. «Локомотив» придерживается тактики, в нем собраны классные хоккеисты.

Есть опытные и , побеждавшие в Кубке Гагарина, есть хорошая молодежь. У «Локомотива» более стабильный хоккей, и в этой паре как раз сошлись стабильность Ярославля против импровизации Омска.

Думаю, что сегодня «Локомотив» не позволит себе такую оплошность, что была в прошлой игре. Позавчера « » уверенно себя чувствовал в третьем периоде, просто катил, держал шайбу в чужой зоне. Если омичи начнут играть так и сегодня, есть шансы сравнять счет в серии», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Роман Людучин.