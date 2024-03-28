Роман Людучин: «У «Локомотива» более стабильный хоккей, чем у «Авангарда». Но если Омск сыграет как в прошлом матче, есть шансы сравнять счет в серии»
Роман Людучин высказался о шестой игре в серии «Локомотива» против «Авангарда».
На данный момент ярославский клуб ведет в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3-2. Шестой матч серии начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.
«Локомотив» – тренерская команда, Никитин выстроил систему. Ярославцы напоминают мне ЦСКА, который Никитин тренировал долгие годы. «Локомотив» придерживается тактики, в нем собраны классные хоккеисты.
Есть опытные Андронов и Шалунов, побеждавшие в Кубке Гагарина, есть хорошая молодежь. У «Локомотива» более стабильный хоккей, и в этой паре как раз сошлись стабильность Ярославля против импровизации Омска.
Думаю, что сегодня «Локомотив» не позволит себе такую оплошность, что была в прошлой игре. Позавчера «Авангард» уверенно себя чувствовал в третьем периоде, просто катил, держал шайбу в чужой зоне. Если омичи начнут играть так и сегодня, есть шансы сравнять счет в серии», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Роман Людучин.