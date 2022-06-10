Роман Людучин: «Крикунов – мужик! Человек слова. Жаль, недолго вместе поработали»

поделился воспоминаниями о работе с .

– Из Ярославля вы перебрались в Нижнекамск к Владимиру Крикунову, о котором один из его коллег сказал: «Садист», имея в виду нагрузки. Убедились?

– Нет. Конечно, тренировки у Крикунова тяжелые, особенно на сборах. Баллоны, прыжки по часу на песке в тридцатиградусную жару... Но это не садизм.

А сейчас у Владимира Васильевича вообще другой подход. Тщательно дозирует нагрузки, ориентируется на пульсометры. Так и в «Нефтехимике» было.

Меня даже как-то отругал, увидев, что бегу на пульсе 156: «Рома, куда рванул? Сказал же – пульс 152, не выше».

Я Крикунова уважаю. Мужик! Человек слова. Жаль, недолго вместе поработали, – сказал бывший нападающий .