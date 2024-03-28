Людучин о рождении ребенка у Голдобина: «Ну все, пушка, за доченьку три забьет и три отдаст. «Спартак» выиграет 6:1 и поедет в Москву заканчивать серию»

Теги Металлург Мг Спартак Данис Зарипов Сергей Мозякин Роман Людучин КХЛ Кубок Гагарина Ансель Галимов Николай Голдобин Матч ТВ Хоккей

Роман Людучин высказался о рождении дочери у Николая Голдобина.

Пятая игра второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Спартаком» пройдет в Магнитогорске 28 марта. Счет в серии 2-2.

Ранее стало известно, что в четверг ночью у форварда московского клуба Николая Голдобина родилась дочь.

– Состав в «Спартаке» классный, не зря они лидировали по ходу регулярного чемпионата. Была у меня чуйка, что в четвертом матче с «Магниткой» будет мало голов, а игра сложится в пользу Москвы. Так и вышло – Ансель Галимов воткнул победную шайбу. «Спартак» ушел с 0-2 в серии, и сейчас команда ой как голодна до победы.

– Еще и у Николая Голдобина ночью дочка родилась. Мощный стимул перед матчем.

– О‑о‑о! Ну все, пушка. Значит, Голдобин выйдет и за доченьку три забьет и три отдаст, а «Спартак» выиграет 6:1 и поедет в Москву заканчивать серию.

– С 1992 года у «Спартака» только одна победа в Магнитогорске. Такая черная серия влияет на хоккеистов?

– Где‑то в подсознании такая серия может повлиять, но по факту ты выходишь и творишь историю здесь и сейчас.

Я помню, как мы весь матч вели 1:0 у «Магнитки», а потом вышли дядя Сережа Мозякин с Данисом Зиннуровичем (Зариповым – Sports) и воткнули нам два гола.

Вышли, поиздевались над нами, лишили победы и поехали дальше на обнимашки (смеется). Я им еще сказал: «С победой, боги». А они так скромно: «Да какие мы боги?» – сказал бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин.

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8 комментариев
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ЗА МАГНИТКУ! ЗА УРАЛ!
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а этот кто разина раз на раз вызывал🤣
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Помню Людучина по поздним 2000-м. Старое мясо 🥩 ! ;)
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Может три и забьёт, а может и совсем наоборот. Такие события очень по разному могут на людей повлиять.
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Рома 88
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Губу закатай и засунь в .....
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Галдобин не тот игрок на которого можно рассчитывать. В Металлурге на него 3 сезона с надеждой смотрели. Бесполезно.Не стабилен.
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