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Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи», Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й (NHL.com)

Матвей Мичков назван главным претендентом на «Колдер Трофи».

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона.

В голосовании участвовали 16 авторов сайта, каждый называл по 5 кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (63 очка, 5 первых мест).

Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» (58 очков, 5 первых мест).

Третье место занял Логан Станковен из «Далласа» (48 очков, 4 первых места).

В список также вошли Лэйн Хатсон («Монреаль», 28 очков, 1 первое место), Каттер Готье («Анахайм», 22 очка, 1 первое место), Уилл Смит («Сан-Хосе», 8 очков), Маврик Бурк («Даллас», 4 очка), Дастин Вульф («Калгари», 3 очка), Джош Доун («Юта», 2 очка), Мэтт Ремпе («Рейнджерс», 2 очка), Олен Зеллвегер («Анахайм», 2 очка).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoКалгари
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logoСан-Хосе
logoНХЛ
Дастин Вульф
logoМатвей Мичков
logoЛэйн Хатсон
logoЛоган Станковен
logoОлен Зеллвегер
Маврик Бурк
logoКаттер Готье
logoУилл Смит
logoМакклин Селебрини
logoДжош Доун
logoМэтт Ремпе
logoЮта
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