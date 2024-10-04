Агент Слепышева: «Есть шанс, что Антон вернется в «Динамо» уже в этом сезоне»

Агент Антона Слепышева высказался о ситуации с контрактом игрока с «Динамо».

Сегодня стало известно, что Слепышев приостановил контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

«Слепышев приостановил контракт с московским «Динамо » по семейным обстоятельствам, и я подтверждаю эту формулировку.

При этом, конечно же, есть шанс, что Антон вернется в динамовскую команду уже в этом сезоне», – сказал агент игрока Станислав Романов.