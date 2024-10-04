0

Агент Слепышева: «Есть шанс, что Антон вернется в «Динамо» уже в этом сезоне»

Агент Антона Слепышева высказался о ситуации с контрактом игрока с «Динамо».

Сегодня стало известно, что Слепышев приостановил контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

«Слепышев приостановил контракт с московским «Динамо» по семейным обстоятельствам, и я подтверждаю эту формулировку.

При этом, конечно же, есть шанс, что Антон вернется в динамовскую команду уже в этом сезоне», – сказал агент игрока Станислав Романов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАнтон Слепышев
Станислав Романов агент
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
21сегодня, 11:15
Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
16сегодня, 10:22
Кудашов про 1 гол Уила в 11 матчах «Динамо»: «Если будет слушать меня, вообще перестанет забивать. Я меньше него забрасывал»
31 октября, 20:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глава Сербской хоккейной ассоциации о сотрудничестве с ФХР: «Россия – великая страна. У нас знают русских легенд – мальчишки стараются быть похожими на Третьяка и Буре»
3 минуты назад
Генменеджер «Ак Барса» взял интервью у Гатиятулина: «Валиуллин подменил опаздывающего на матч корреспондента»
119 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» принимает «Амур»
3437 минут назадLive
Губерниев о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша в замечательной спортивной форме, молод и красив. Весь мир порадуется, включая и великого Уэйна, когда он побьет рекорд»
645 минут назад
НХЛ стартует! «Баффало» и «Нью-Джерси» откроют сезон в Праге
81сегодня, 15:37
Директор «Металлурга»: «Набоков горит желанием остаться в Магнитогорске. Вернемся к обсуждению в течение сезона»
2сегодня, 15:27
Михайлов о ЦСКА: «Игра далека от идеала, не хватает стабильности. Вернувшимся ребятам надо в психологии кое-что поменять. Здесь не АХЛ, а КХЛ – вторая лига мира»
7сегодня, 14:45
Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч
30сегодня, 14:30
Выставочные матчи НХЛ. «Айлендерс» против «Рейнджерс», «Каролина» сыграет с «Тампой», «Питтсбург» – «Коламбус»
1сегодня, 14:10
Буре о поражении 0:7: «ЦСКА – команда с великими традициями. Очень неприятно. Такой результат – ни в какие ворота. Эмоции выплеснули, возвращаемся к процессу»
4сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о Деанджело в СКА: «Пока к американцу никаких вопросов. Видно – старается, все в охоточку. Отличный защитник!»
55 минут назад
Канарейкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд – это уже цель хоккейной жизни нашей звезды, наверное. В «Вашингтоне» ждут этого – так же, как и мы, россияне»
2сегодня, 15:15
Александр Кожевников: «Динамо» проигрывает из-за вратарей, не очень хорошая линия. Команда соберется, Гусев приносит пользу, но надо наладить оборону»
3сегодня, 14:55
Пашков о поражении ЦСКА 0:7: «Удар по репутации. Руководство сделало немало ошибок. «Металлург» почувствовал слабость – и надавил»
1сегодня, 13:31
Уил о «Динамо»: «Доминируем, создаем голевые моменты, бросаем, но игра не хочет идти по нашему сценарию. Проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить»
1сегодня, 12:51
Андрей Сафронов: «Эпопея Гашека в России закончена. Собака лает, караван идет. Пускай делает какие-то заявления комментировать нечего»
сегодня, 12:10
Василий Каменев о новичках ЦСКА из Северной Америки: «Не выделяются, а их проблемы схожи с теми, что испытывает Зайцев в СКА. В НХЛ у него была абсолютно другая роль»
сегодня, 11:50
18 млн рублей за сезон – зарплата Сошникова в «Адмирале» (Metaratings)
4сегодня, 11:26
Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»
1сегодня, 10:49
«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова
2сегодня, 10:35