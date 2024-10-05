Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии авторов The Athletic, Мэттьюс и Маккиннон делят 2-е место
Коннор Макдэвид назван главным претендентом на «Харт Трофи»-2025.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.
82,1% авторов считают, что «Харт Трофи» выиграет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Второе место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Они получили по 7,1% голосов.
Форвард Джек Хьюз («Нью-Джерси») получил 3,6% голосов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости