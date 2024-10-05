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Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии авторов The Athletic, Мэттьюс и Маккиннон делят 2-е место

Коннор Макдэвид назван главным претендентом на «Харт Трофи»-2025.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.

82,1% авторов считают, что «Харт Трофи» выиграет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Второе место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Они получили по 7,1% голосов.

Форвард Джек Хьюз («Нью-Джерси») получил 3,6% голосов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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