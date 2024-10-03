Маккиннон о Кросби: «Я боготворил его в детстве, как и многие из нас. Сид и Макдэвид входят в пятерку лучших игроков всех времен»
Оба игрока выступят на Турнире четырех наций в составе сборной Канады. Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, в нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
«В детстве я боготворил Сида. Это не секрет. Думаю, многие из нас так делали.
Думаю, Коннор [Макдэвид] и Сид входят в пятерку лучших игроков всех времен. Я думаю, что Кэйл [Макар] станет лучшим защитником всех в истории – и все эти игроки в одной команде. Это довольно круто.
Кто знает, как будет восприниматься эта команда через 20, 30, 40 лет? Но я думаю, что самое приятное в том, что все эти ребята – замечательные люди, отличные партнеры по команде, капитаны, лидеры. В этой команде есть таланты и игроки из разных поколений», – приводит слова форварда «Колорадо» Sportsnet.
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