Бирюков назначен спортивным директором «Металлурга». Он будет работать над трансферами и курированием системы клуба

Евгений Бирюков назначен спортивным директором «Металлурга».

В этой должности он сменил Сергея Гомоляко . Прежде Бирюков входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».

Отмечается, что в обязанности Евгения Бирюкова будет входить работа над трансферной политикой клуба, курирование всей спортивной составляющей системы «Металлурга » и формирование состава команды совместно с тренерским штабом и руководством клуба.

С 2005 по 2020 годы Бирюков выступал за «Металлург».

В качестве игрока команды Евгений принял участие в 939 матчах и дважды выиграл Кубок Гагарина (2014 и 2016 годы).

В сентябре именной стяг Бирюкова подняли под своды арены «Металлурга».

На данный момент команда находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.