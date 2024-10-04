Бирюков назначен спортивным директором «Металлурга». Он будет работать над трансферами и курированием системы клуба
Евгений Бирюков назначен спортивным директором «Металлурга».
В этой должности он сменил Сергея Гомоляко. Прежде Бирюков входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
Отмечается, что в обязанности Евгения Бирюкова будет входить работа над трансферной политикой клуба, курирование всей спортивной составляющей системы «Металлурга» и формирование состава команды совместно с тренерским штабом и руководством клуба.
С 2005 по 2020 годы Бирюков выступал за «Металлург».
В качестве игрока команды Евгений принял участие в 939 матчах и дважды выиграл Кубок Гагарина (2014 и 2016 годы).
В сентябре именной стяг Бирюкова подняли под своды арены «Металлурга».
На данный момент команда находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости