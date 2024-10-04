Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева». Он должен стать спортивным директором «Металлурга»
Евгений Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева».
Об этом сообщил клуб из Башкортостана.
Евгений Бирюков должен стать спортивным директором «Металлурга».
Он выступал за магнитогорскую команду с 2005 по 2020 год. С мая 2024 года специалист входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
«Металлург» ранее расстался со спортивным директором Сергеем Гомоляко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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