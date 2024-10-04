Василий Каменев о новичках ЦСКА из Северной Америки: «Не выделяются, а их проблемы схожи с теми, что испытывает Зайцев в СКА. В НХЛ у него была абсолютно другая роль»

Василий Каменев высказался относительно игры ЦСКА в сезоне КХЛ.

– В чем вы видите главную проблему ЦСКА на старте сезона?

– Проблема ЦСКА, СКА, «Металлурга», «Динамо» и «Авангарда», неудачно начавших нынешний сезон, заключается в том, что по сути предсезонка, ставшая для всех очень короткой, для фаворитов продолжается прямо по ходу чемпионата.

Добавим сюда то, что у многих топ-клубов заметно обновился состав.

Сейчас наверху в обеих конференциях те, от кого этого мало кто ждал, но делать какие-то глобальные выводы еще рано.

Давайте поговорим об этом подробнее не сейчас, когда команды сыграли по 10 матчей, а еще через месяц.

– Выделяются ли на фоне остальных партнеров новички столичных армейцев, вернувшиеся домой из Северной Америки?

– Нет, они ничем не выделяются, а их проблемы, помимо вышеописанных, схожи с теми, что испытывает в СКА Никита Зайцев, также долго игравший в НХЛ.

Вспомните о том, что Никита уезжал из России атакующим защитником, но там у него была абсолютно другая роль, полностью исключившая его подключения в атаку.

Надеюсь, что Никита, как и ребята из ЦСКА, по ходу сезона не только заново адаптируются к нашему хоккею, но и обретут себя прежних, принося СКА максимальную пользу, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.