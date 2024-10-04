Директор «Динамо» о возможном обмене О′Делла: «Нечестно говорить, что под этим нет почвы. Это нормально, когда команды пытаются найти решения проблем»
– Что за история с тем, что вы меняете О’Делла на Уилсона?
– Говорить, что под этим нет никакой почвы, будет нечестно с моей стороны, но это нормально, когда команды, у которых не все идет гладко, к таким я отнесу и нас, и «Металлург», пытаются найти какие-то варианты для решения проблем.
Бывает, что я звоню своим коллегам в другие клубы и спрашиваю, есть ли кто-то на обмен. Если нас интересует хоккеист – я спрашиваю.
У нас с Сергеем Гомоляко (бывший спортивный директор «Металлурга» – Спортс) был разговор. В нем он обозначил хоккеистов, которые ему были интересны: это не только Эрик О′Делл.
Были фамилии с их стороны, с нашей, но это не какое-то предложение об обмене, тем более и у Уилсона, и у О’Делла пункт о запрете обмена, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
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