«Я уже заметил, какая Россия большая. Разные временные зоны, к этому точно надо адаптироваться». Форвард «Спартака» Биттен о длинных перелетах в КХЛ
Форвард «Спартака» Уилл Биттен рассказал об адаптации к длинным перелетам.
«К этому точно надо адаптироваться, и мне это уже удалось. Разные временные зоны, большая разница во времени в некоторых городах. Я уже заметил, какая Россия большая.
По приходе в «Спартак» мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новым требованиям, новому стилю игры. И с каждым днем я понимаю ее все больше. Что касается отличий системы «Спартака» от АХЛ, то здесь более быстрая игра, быстрые передачи.
Ты держишь шайбу как можно дольше, у ребят хорошее видение площадки. Я учусь у них, поскольку это отличные хоккеисты. Так что это совсем другая игра. Я понимаю, что все это понять не так легко, но я наслаждаюсь процессом», – сказал Биттен.
В 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ 26-летний канадец набрал 3 (1+2) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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