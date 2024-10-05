«Я уже заметил, какая Россия большая. Разные временные зоны, к этому точно надо адаптироваться». Форвард «Спартака» Биттен о длинных перелетах в КХЛ

Форвард «Спартака» Уилл Биттен рассказал об адаптации к длинным перелетам.

«К этому точно надо адаптироваться, и мне это уже удалось. Разные временные зоны, большая разница во времени в некоторых городах. Я уже заметил, какая Россия большая.

По приходе в «Спартак » мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новым требованиям, новому стилю игры. И с каждым днем я понимаю ее все больше. Что касается отличий системы «Спартака» от АХЛ, то здесь более быстрая игра, быстрые передачи.

Ты держишь шайбу как можно дольше, у ребят хорошее видение площадки. Я учусь у них, поскольку это отличные хоккеисты. Так что это совсем другая игра. Я понимаю, что все это понять не так легко, но я наслаждаюсь процессом», – сказал Биттен .

В 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ 26-летний канадец набрал 3 (1+2) очка.