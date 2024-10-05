Олег Ли о Гальченюке в «Амуре»: «Топ, топ! Это уровень НХЛ. В коллективе он свой, по-русски говорит»

Олег Ли сказал, что Алекс Гальченюк уже полностью адаптировался в «Амуре».

30-летний форвард набрал 4 (3+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Почему такой тяжелый старт?

– Много факторов, у нас пришли новые люди, нужно притереться, поэтому хорошо, что сейчас это происходит, и мы набираем обороты. Дай Бог, чтобы не сбавляли.

– Гальченюк – топ?

– Топ, топ! Это НХЛ? 100%, у него видно уровень. Во-первых, сколько он работает на тренировках. Всем нужно брать пример, на самом деле, как он пашет. Приходит заранее перед тренировкой, работает. Это, я считаю, только во благо.

– А в коллективе как?

– Топ, топ вообще. В коллективе он свой. По-русски разговаривает. Я его знаю с детства. Мы же динамовские, у него еще отец тренировал. Видно сразу уровень, – сказал форвард хабаровского клуба после победы над «Ак Барсом» (2:1).