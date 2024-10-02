Гальченюк за 2,5 секунды до конца 3-го периода забил «Ак Барсу» и перевел игру в овертайм. «Амур» уступил в серии буллитов
Алекс Гальченюк забил «Ак Барсу» за 2,5 секунды до конца 3-го периода.
«Амур» проиграл казанскому клубу (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард хабаровского клуба Алекс Гальченюк сравнял счет за 2,5 секунды до конца третьего периода и перевел игру в овертайм.
В серии буллитов капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин реализовал решающий бросок.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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