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  • Гальченюк за 2,5 секунды до конца 3-го периода забил «Ак Барсу» и перевел игру в овертайм. «Амур» уступил в серии буллитов
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Гальченюк за 2,5 секунды до конца 3-го периода забил «Ак Барсу» и перевел игру в овертайм. «Амур» уступил в серии буллитов

Алекс Гальченюк забил «Ак Барсу» за 2,5 секунды до конца 3-го периода.

«Амур» проиграл казанскому клубу (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард хабаровского клуба Алекс Гальченюк сравнял счет за 2,5 секунды до конца третьего периода и перевел игру в овертайм. 

В серии буллитов капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин реализовал решающий бросок. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoАк Барс
logoАмур
logoКХЛ
logoДмитрий Яшкин
logoАлекс Гальченюк
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