Алекс Гальченюк: «В России много пишут о СКА, люди любят читать о нем. Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о питерцах»

Алекс Гальченюк высказался о повышенном внимании к СКА в России.

30-летний форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне. В мае Гальченюк перешел в «Амур ».

– Роман Ротенберг сказал, что СКА не смог переварить ваш контракт. Раньше бывали жертвой потолка зарплат?

– Я не ощущаю себя жертвой. В НХЛ было такое, что «Аризона» не знала, останусь ли я в команде после сезона. Разные моменты были. Я их проехал.

– Могли бы, ради того, чтобы остаться в СКА, как Арсений Грицюк, пойти на понижение зарплаты?

– Я понимаю, что в России много пишут о СКА, люди любят читать о СКА. Но мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. Теперь я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о СКА.

Весь мой фокус на Хабаровске, считаю бессмысленным говорить о своей бывшей команде, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк .

СКА заманил Кузнецова на 4 млрд (!) рублей – и влез в потолок. Как у них это получается?