Алекс Гальченюк: «В России много пишут о СКА, люди любят читать о нем. Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о питерцах»
30-летний форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне. В мае Гальченюк перешел в «Амур».
– Роман Ротенберг сказал, что СКА не смог переварить ваш контракт. Раньше бывали жертвой потолка зарплат?
– Я не ощущаю себя жертвой. В НХЛ было такое, что «Аризона» не знала, останусь ли я в команде после сезона. Разные моменты были. Я их проехал.
– Могли бы, ради того, чтобы остаться в СКА, как Арсений Грицюк, пойти на понижение зарплаты?
– Я понимаю, что в России много пишут о СКА, люди любят читать о СКА. Но мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. Теперь я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о СКА.
Весь мой фокус на Хабаровске, считаю бессмысленным говорить о своей бывшей команде, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.
СКА заманил Кузнецова на 4 млрд (!) рублей – и влез в потолок. Как у них это получается?
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