  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алекс Гальченюк: «КХЛ – это ближайшая лига к НХЛ по уровню. Тут могут с шайбой повозиться, там за одну смену по два раза сбегать туда-сюда, челноком от ворот до ворот»
1

Алекс Гальченюк: «КХЛ – это ближайшая лига к НХЛ по уровню. Тут могут с шайбой повозиться, там за одну смену по два раза сбегать туда-сюда, челноком от ворот до ворот»

Алекс Гальченюк ответил на вопрос относительно уровня хоккея в КХЛ

– Что знаете теперь о КХЛ, чего не знали о лиге год назад, когда только приехали?

– Тут могут побольше с шайбой повозиться. В НХЛ же ты можешь за одну смену по два раза сбегать туда-сюда, челноком от ворот до ворот.

В России же болельщики в восторге, когда их команда заперла соперника в зоне и полторы минуты возит. Хотя я не фанат такого.

А так КХЛ – быстрая мастеровитая лига. По уровню это, конечно, ближайшая лига к НХЛ, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: sport24.ru
logoАмур
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлекс Гальченюк
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Металлург» перебросал СКА со счетом 22:6 во втором периоде. Команда Ротенберга допустила 30 бросков по своим воротам за 40 минут матча
742 минуты назад
КХЛ. СКА пропустил 4 гола от «Металлурга» за 36 минут игры, «Ак Барс» против «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком» 
262сегодня, 15:22Live
Ротенберг заменил Серебрякова после двух голов от «Металлурга». Вторую шайбу СКА пропустил при выходе «2 в 1»
41сегодня, 15:10
Кузнецов забил первый гол в КХЛ после перехода в СКА и отпраздновал «птичкой»
10сегодня, 15:09Видео
Гендиректор «Динамо» о посещении «Хатыни»: «В мире идет информационная война, Кудашов правильно сказал: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего». Он повез ребят туда, чтобы показать зверства войны»
7сегодня, 14:38
Министр спорта Беларуси о России на ОИ-2026: «Преемница СССР, одна из мощнейших стран, и сегодня исключить ее? Недопуск по надуманным условиям и принципам несправедлив»
3сегодня, 13:51
Суд взыскал 1,6 млрд рублей в пользу Радулова и приговорил экс-директора Транснационального банка к 12 годам колонии
43сегодня, 13:35
Третьяк о Суперсерии-1972: «Уникальное событие – как полет Гагарина в космос. Самые выдающиеся матчи в истории хоккея, мы обязаны помнить спортивный подвиг, учить молодежь патриотизму»
47сегодня, 12:18
«Ак Барс» показал новую форму из переработанного пластика с зелеными листьями на рукавах и воротнике. Сегодня казанцы сыграют в ней против «Салавата»
17сегодня, 11:52Фото
Олег Браташ: «Почему ребятам не выпить пива в отпуске? Я не ханжа, просто всему свое время, делу время, потехе – час»
2сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про неуверенную игру Миски: «Какие разговоры? В «Динамо» вообще такого в раздевалке нет. Нас это никак не беспокоит»
17 минут назад
Зак Фукале: «КХЛ – фантастическая лига. «Трактор» хочет выиграть Кубок Гагарина. Верю, что наша команда способна пройти этот путь»
31 минуту назад
Демидов набрал первое очко в КХЛ – передача на Фальковского в матче СКА с «Металлургом»
1сегодня, 14:50Видео
Самолет «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву – сработала пожарная сигнализация в багажном отсеке. Sukhoi Superjet сел в Шереметьево, пожар на борту не обнаружили
2сегодня, 14:19
Якушев о России на ОИ-2026: «Что там Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все уже решено – никто нас никуда не допустит»
1сегодня, 14:06
Кузнецов сыграет в третьем звене с Демидовым и Рендуличем против «Металлурга»
5сегодня, 13:18Фото
Гендиректор «Динамо» о селекции: «На бумаге имена Комтуа, Слепышев, Сергеев звучат громко, в жизни часто все по-другому. Нужно оценивать в конце сезона»
1сегодня, 12:59
Быков о России на ОИ-2026: «Как говорится: «Собаки лают, караван идет». Надо нацеливаться, что ребята будут играть, история показывает – как бы нас ни пытались тормозить, ничего не выходит»
1сегодня, 12:43
Щитов о латинице в КХЛ: «Поддерживаю кириллицу, все должно быть на русском, Россия – великая страна, учите наш язык. Не видел, чтобы в Китае транслировали КХЛ»
5сегодня, 12:04
Владислав Третьяк: «Гретцки советовал выбирать «Рейнджерс», потому что в Нью‑Йорке больше платят, я настаивал, что мне больше нравится «Монреаль»
4сегодня, 11:40