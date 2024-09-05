Алекс Гальченюк: «КХЛ – это ближайшая лига к НХЛ по уровню. Тут могут с шайбой повозиться, там за одну смену по два раза сбегать туда-сюда, челноком от ворот до ворот»

Алекс Гальченюк ответил на вопрос относительно уровня хоккея в КХЛ

– Что знаете теперь о КХЛ, чего не знали о лиге год назад, когда только приехали?

– Тут могут побольше с шайбой повозиться. В НХЛ же ты можешь за одну смену по два раза сбегать туда-сюда, челноком от ворот до ворот.

В России же болельщики в восторге, когда их команда заперла соперника в зоне и полторы минуты возит. Хотя я не фанат такого.

А так КХЛ – быстрая мастеровитая лига. По уровню это, конечно, ближайшая лига к НХЛ, – сказал нападающий «Амура » Алекс Гальченюк .