Шипачев о погоне за рекордом Мозякина по очкам: «Он только позитивно оценивает, говорит: «Давай скорее». Народ ждет: «Ну когда, когда». Когда-то будет!»
Форвард минского «Динамо» набрал 922 (289+633) очка в 993 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.
Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, уступая только Мозякину (928 баллов в 842 играх, 409+519).
В текущем сезоне у 37-летнего Шипачева 2 (0+2) балла в 6 играх.
«Был момент, когда виделись с Сергеем Мозякиным. Он только позитивно оценивает мое преследование. Говорит: «Давай скорее, набирай баллы, чтобы поменьше вопросов было». Тут на самом деле не нужно ждать какого-то рекорда, ждите нашей хорошей игры.
Если ее наладим, то все само собой придет. Я хочу в хоккей играть и приносить пользу команде, чтобы болельщики радовались.
Может это и хорошо, что так сильно раскручивается в СМИ и среди болельщиков для популяризации хоккея, но иногда для меня это не в лучшую сторону сказывается. Много народу ждет: «Ну когда, когда». Когда-то будет!» – сказал Шипачев.
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