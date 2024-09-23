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  • Александр Кожевников: «Много вопросов к КХЛ. Пример Шипачева и гонки за рекордом Мозякина – до великого достижения 6 очков, а внимания ноль. Зато напишут, как они много лет выпивали»
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Александр Кожевников: «Много вопросов к КХЛ. Пример Шипачева и гонки за рекордом Мозякина – до великого достижения 6 очков, а внимания ноль. Зато напишут, как они много лет выпивали»

Александр Кожевников высказался о борьбе за рекорд результативности в КХЛ.

37-летний форвард минского «Динамо» отстает на шесть очков от действующего рекордсмена лиги Сергея Мозякина – 922 (289+633) очка против 928 (409+519).

«У меня много вопросов к информационной политике КХЛ. Мне кажется, она иногда ведется для галочки.

Вот на этой неделе читаю куцую заметку о том, что с этого сезона будут вручать игрокам, добившимся уникальных статистических достижений, памятные награды. В наше время, может, это и прокатило бы, но не сейчас, когда все нужно делать ярко, агрессивно.

Для меня показательным является пример Вадима Шипачева и его гонки за бомбардирским рекордом Сергея Мозякина. Как говорится, ноль внимания, хотя до великого достижения Мозякина – 928 баллов – осталось всего шесть очков.

Вот что должно быть главной новостью во всех хоккейных СМИ! Но в КХЛ, видимо, этого не понимают. По итогам сезона тихо вручат Шипачеву, как сказано в пресной заметке, памятную награду – и все, галочка поставлена, дело сделано, спорт популяризирован. И смех и грех!

Зато в газете нам оперативно напишут, как Шипачев с Мозякиным много лет выпивали. Напишут во всех красках – не сомневайтесь!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoМеталлург Мг
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoАлександр Кожевников
СМИ
алкоголь и спорт
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