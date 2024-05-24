Овчинников о Канаде: «Главный минус – цены. Квартира выходила 290 тысяч рублей в месяц. Это много для зарплаты АХЛ. Еда еще: травы всякие, невкусная оранжевая картошка»
Дмитрий Овчинников поделился мыслями о ценах в Канаде.
Нападающий ранее выступал в системе «Торонто».
– Как складывался быт в Канаде? И в чем главные отличия от России?
– Самый главный минус там – большие цены.
Снимали квартиру там с Пексой (вратарь Вячеслав Пекса – прим Sports) на двоих, выходило 290 тысяч в месяц, если переводить на рубли. Это ужас.
Для нашей зарплаты в АХЛ это много. У нас уходили все деньги на быт, еду, такси, потому что машины у нас не было.
И еда еще. Она рассчитана под их местный менталитет. Травы всякие разные, оранжевая картошка эта невкусная, – сказал нападающий Сибири Дмитрий Овчинников.
да
но это на семью
В Россию можно только верить.