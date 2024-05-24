Овчинников о Канаде: «Главный минус – цены. Квартира выходила 290 тысяч рублей в месяц. Это много для зарплаты АХЛ. Еда еще: травы всякие, невкусная оранжевая картошка»

Теги Сибирь Торонто НХЛ АХЛ КХЛ Торонто Марлис Чемпионат.com деньги Дмитрий Овчинников Питание Вячеслав Пекса Хоккей

Дмитрий Овчинников поделился мыслями о ценах в Канаде.

Нападающий ранее выступал в системе «Торонто».

– Как складывался быт в Канаде? И в чем главные отличия от России?

– Самый главный минус там – большие цены.

Снимали квартиру там с Пексой (вратарь Вячеслав Пекса – прим Sports) на двоих, выходило 290 тысяч в месяц, если переводить на рубли. Это ужас.

Для нашей зарплаты в АХЛ это много. У нас уходили все деньги на быт, еду, такси, потому что машины у нас не было.

И еда еще. Она рассчитана под их местный менталитет. Травы всякие разные, оранжевая картошка эта невкусная, – сказал нападающий Сибири Дмитрий Овчинников.

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21 комментарий
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Оранжевая картошка, это батат что-ли?)))
+13
-1
+12
ерунда какая-то. 290тыс - это больше 4тыс канадских. Это нереальные деньги. Сейчас посмотрел на сайте realtor.ca - во всем Калгари только одна квартира по такой цене сдается - это оч-чень дорого! Или скорее всего кто-то из "наших" сдал по дружбе по дешевке.
+7
0
+7
Это он батат назвал картошкой?) по мне так он вкусный)))
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Кутузов
Оранжевая картошка, это батат что-ли?)))
Скорее всего, в Канаде батат жрут очень активно
+4
0
+4
Он ещё цены в Калифорнии не видел...500 000 руб за аренду квартиры
+3
0
+3
Ответ McRothenberg
Лучшая картошка - у нас в городе трёх революций Петербурге. Контрабандная картошка из Финляндии очень вкусная!
везет вам, у нас в Москве только египетская
+4
-1
+3
Ответ kost68
так это нормально. ты по сути никто, никакой полезной специальности у тебя нет, пользы обществу не приносишь, естественно тебе денег полученных от твоих игрулек должно ни на что не хватать, либо развивайся повышай свой уровень либо иди работать
Зато в Сибири российской пользу приносит на миллионы рублей))
+4
-1
+3
Что значит - "травы всякие"? За травку всюду хорошо платить нужно.
+3
-1
+2
Ответ фаил маил
Средняя стоимость снятия квартиры в Канаде 1200 канадских долларов,в переводе н наши 78 тыс рублей. Средняя зарплата 95 тыс канадских долларов-это на наши 6млн рублей. А у нас на Сахалине с зарплатой 70 тыс рублей снять квартиру стоит 30-40 тыс. Дааа уж,как же плохо живут в Канаде.Давайте к нам на Сахалин )))
Средняя зарплата 95 тыс канадских долларов

да
но это на семью
+2
0
+2
В Торонто еда есть под любой менталитет, вполне можно купить пельмешки и прочую дрянь, если очень хочется.
+2
-1
+1
Средняя стоимость снятия квартиры в Канаде 1200 канадских долларов,в переводе н наши 78 тыс рублей. Средняя зарплата 95 тыс канадских долларов-это на наши 6млн рублей. А у нас на Сахалине с зарплатой 70 тыс рублей снять квартиру стоит 30-40 тыс. Дааа уж,как же плохо живут в Канаде.Давайте к нам на Сахалин )))
+6
-5
+1
Лучшая картошка - у нас в городе трёх революций Петербурге. Контрабандная картошка из Финляндии очень вкусная!
+2
-1
+1
И какой смысл этой бодяги? В Канаде жить дорого. Очень хорошо. Живи в России, играй в Сибири. Ты это рассказываешь игрокам, которые хотят уехать?
+1
-1
0
"Оранжевая картошка" - это батат. Я ела, очень вкусно!
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Ответ seppblatter@mail.ru
Зато в Сибири российской пользу приносит на миллионы рублей))
Умом Россию не понять..
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Ответ Андрей
Умом Россию не понять..
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
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Ну тогда в Минск, там картошка что надо.
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Ответ Лжетрофеич
везет вам, у нас в Москве только египетская
Это не везение, а результат работы по нашей системе!
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Ответ Михаил Опякин
Ну тогда в Минск, там картошка что надо.
да и то, уже не всегда и не везде))
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