Овчинников о Канаде: «Главный минус – цены. Квартира выходила 290 тысяч рублей в месяц. Это много для зарплаты АХЛ. Еда еще: травы всякие, невкусная оранжевая картошка»

Дмитрий Овчинников поделился мыслями о ценах в Канаде.

Нападающий ранее выступал в системе « ».

– Как складывался быт в Канаде? И в чем главные отличия от России?

– Самый главный минус там – большие цены.

Снимали квартиру там с Пексой (вратарь – прим Sports) на двоих, выходило 290 тысяч в месяц, если переводить на рубли. Это ужас.

Для нашей зарплаты в это много. У нас уходили все деньги на быт, еду, такси, потому что машины у нас не было.

И еда еще. Она рассчитана под их местный менталитет. Травы всякие разные, оранжевая картошка эта невкусная, – сказал нападающий Сибири Дмитрий Овчинников.