Ахтямов покинет «Ак Барс». Он продолжит карьеру в системе «Торонто» («Бизнес Online»)
Вратарь Артур Ахтямов покинет «Ак Барс».
Как сообщает «Бизнес Online», голкипер продолжит карьеру в системе «Торонто».
В июле 2023 года Артур Ахтямов подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ.
В сезоне-2023/24 вратарь играл за «Ак Барс» на правах аренды. В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 17 матчей, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,51.
Он также играл за «Нефтяник» в ВХЛ. С альметьевской командой вратарь стал обладателем Кубка Петрова-2024.
Отметим, что в марте генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что клуб хочет договориться с «Торонто» о продлении аренды Ахтямова еще на год.