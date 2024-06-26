Ахтямов покинет «Ак Барс». Он продолжит карьеру в системе «Торонто» («Бизнес Online»)

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Вратарь Артур Ахтямов покинет «Ак Барс».

Как сообщает «Бизнес Online», голкипер продолжит карьеру в системе «Торонто».

В июле 2023 года Артур Ахтямов подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ.

В сезоне-2023/24 вратарь играл за «Ак Барс» на правах аренды. В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 17 матчей, отражая в среднем 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,51.

Он также играл за «Нефтяник» в ВХЛ. С альметьевской командой вратарь стал обладателем Кубка Петрова-2024. 

Отметим, что в марте генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что клуб хочет договориться с «Торонто» о продлении аренды Ахтямова еще на год.

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