Шестеркин пропустил 5 шайб в выставочном матче с «Айлендерс», отразив 33 из 38 бросков
Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб в выставочном матче с «Айлендерс».
«Рейнджерс» уступили клубу с Лонг-Айленда (2:5) на предсезонке НХЛ.
28-летний россиянин отыграл полный матч и отразил 33 из 38 бросков по своим воротам.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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