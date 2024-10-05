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Шестеркин пропустил 5 шайб в выставочном матче с «Айлендерс», отразив 33 из 38 бросков

Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб в выставочном матче с «Айлендерс».

«Рейнджерс» уступили клубу с Лонг-Айленда (2:5) на предсезонке НХЛ

28-летний россиянин отыграл полный матч и отразил 33 из 38 бросков по своим воротам. 

Сколько стоят Шестеркин и Марнер? Что будет с «Коламбусом»? И, конечно же, Овечкин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
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